МИД считает обстрел консульства Польши в Луцке целенаправленной провокацией, которая могла быть инспирирована извне

Министерство иностранных дел Украины считает обстрел Генерального консульства Республики Польша в Луцке целенаправленной провокацией и не исключает, что она была инспирирована извне. Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"МИД Украины решительно осуждает нападение, совершенное на Генеральное консульство Республики Польша в Луцке ночью 29 марта этого года. Считаем это очередной целенаправленной провокацией, которая вне сомнения имеет целью навредить стратегическому партнерству между Украиной и Польшей. И не исключено, что эта провокация, как и предыдущие акты вандализма, инспирирована извне", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

"Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что это преступление могло причинить вред жизни и здоровью работникам консульства и жителям близлежащих зданий", - добавила Беца.

В то же время, она сказала, что правоохранительные органы предпринимают безотлагательные меры с целью скорейшего расследования и раскрытия этого преступления, а также наказания виновных.

"Украинская сторона усилит безопасность дипломатических и консульских учреждений на территории Украины", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет.

В СБУ рассматривают несколько версий инцидента, в том числе теракт. "Провокации против Республики Польша, которые время от времени происходят в Украине, выгодны лишь одной стороне – Российской Федерации, почерк которой видно издалека", - заявили в ведомстве.

Президент Украины поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства. Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. "Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул он.

В то же время МИД Польши из-за инцидента вызвал посла Украины Андрея Дещицу.