В Киеве сегодня не будет работать консульский отдел Польши

После обстрела консульства в Луцке посольство Польши в Украине объявило, что 29 марта не будет работать и киевский консульский отдел. Об этом сообщается в Twitter посольства.

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"Любезно информируем, что Консульский отдел Посольства Польши в Киеве 29.03.2017 г. не работает", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В Службе безопасности Украины заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет.

В СБУ рассматривают несколько версий инцидента, в том числе теракт. «Провокации против Республики Польша, что время от времени случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне – Российской Федерации, ее почерк видно издалека", - заявили в ведомстве.

Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. "Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул он. Одновременно Министерство иностранных дел Польши вызвал посла Украины Андрея Дещицу.