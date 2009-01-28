Литвин называет свою дату президентских выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что очередные выборы Президента Украины должны состояться 17 января 2010 года.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

В.ЛИТВИН отметил, что по поводу проведения президентских выборов имел разговор с главой государства Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

“Я считаю, что ВР должна безотлагательно принять постановление, четко установив дату следующих президентских выборов. И Президент, и премьер согласились, и мы уже имеем соответствующую реакцию со стороны Секретариата Президента”, – сказал он.

Председатель ВР отметил, что в этом вопросе следует четко придерживаться Конституции, которая предусматривает, что выборы проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятилетнего срока полномочий Президента. При этом он напомнил, что полномочия Президента начинаются с момента принятия им присяги, а В.ЮЩЕНКО присягнул как Президент 23 января 2005 года.

“Поэтому 17 января 2010 года должны состояться президентские выборы, по крайней мере, первый этап, потому что я убежден, что при нынешних обстоятельствах у нас будет два тура. Дай, Бог, чтобы не было третьего! И все должны успокоиться”, – сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 26 января заместитель главы Секретариата Президента Украины - уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ Игорь ПУКШИН заявил, что очередные президентские выборы должны быть назначены на 17 января 2010 года.

В то же время народный депутат от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО зарегистрировал в ВР проект постановления “О назначении очередных выборов Президента Украины”, в котором предлагается назначить проведение очередных выборов Президента на 27 декабря 2009 года.

В свою очередь, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК сегодня, 27 января, заявил, что, по его мнению, очередные выборы Президента Украины должны состояться не раньше 23 января 2010 года.