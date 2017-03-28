Сытник видит "большие риски" в вопросе создания антикоррупционного суда

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник видит "большие риски" в вопросе создания Специализированного антикоррупционного суда.

Об этом он сказал в размещенном на сайте НАБУ интервью "Громадському".

"Мне кажется, что есть большие риски в отношении создания антикоррупционного суда. Это вопрос сейчас для Украины. Мы видим, что мы расследуем, прокуратура следит, вместе передаем дело в суд, а судебная ветвь власти просто саботирует рассмотрение этих дел", - отметил Сытник.

Он привел пример уголовного производства в отношении топ-менеджеров Одесского припортового завода.

"Провели одно заседание в феврале и перенесли на апрель. То есть два месяца дело просто лежит без движения в судах. Если было так много спекуляций, что мы срываем процесс приватизации, если мы привлекаем к ответственности людей, которые ни в чем не виновны, – то оглашайте оправдательный приговор. Но что мы видим? Все доказательства собраны, оправдательный приговор невозможен на законных основаниях, поэтому дело переносится на два месяца. Я не исключаю, что в апреле состоится заседание, будет проведено некое формальное процессуальное действие, и дело опять на два месяца отложат. Это не рассмотрение в судах", - подчеркнул директор НАБУ.

Как отметил Сытник, и НАБУ, и Специализированная антикоррупционная прокуратура сейчас "ограничены в инструментах влияния на этот процесс".

"Возможно, это можно связать с тем, что в это время наши противники выбирают такую стратегию, чтобы затянуть эти дела и таким образом нас дискредитировать. Мол, видите, они что-то там расследуют, а это все профанация, так как нет приговоров", - сказал он.

Параллельно, по мнению Сытника, это будет влиять на создание антикоррупционного суда.

"Потому что создание антикоррупционного суда, который не будет переносить дела на два месяца, а будет слушать равномерно и идти к законному решению гораздо быстрее – именно это и является самым большим вызовом для нашей политической элиты. Поэтому это и будет показателем того, готовы ли они вообще к выполнению своих лозунгов о борьбе с коррупцией или нет", - отмечает Сытник.

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Кроме того, отвечая на вопрос относительно предоставления НАБУ автономии в проведении негласных следственных действий и почему это вопрос до сих пор остается нерешенным, директор бюро отметил, что "пожалуй, нет на это политической воли".

"Последний этот цирк в парламенте очень ярко дает ответ на этот вопрос. Большинство депутатов просто не готовы за это голосовать, они не готовы к оптимизации работы НАБУ", - уверен Сытник.