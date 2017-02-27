"Это лишнее звено": председатель Верховного суда Украины выступил против создания Антикоррупционного суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Позиция ВСУ заключается в том, что судебная система должна быть максимально простой, понятной и доступной для граждан, и построенной по принципу административно-территориального деления - в одном районе должен быть один суд, в котором должны быть специалисты, способные рассмотреть любой спор", - сказал Романюк.

"По нашему мнению, это лишнее звено (Антикоррупционный суд - УНИАН). Главное получить справедливое решение и в пределах разумного срока", - заявил председатель ВСУ.

Также, по его мнению, аргумент сторонников создания такого суда - большая загруженность обычных судов текущими некоррупционными делами - не является весомым, поскольку загруженность судов в значительной мере обусловлена их недоукомплектованностью.

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"Суды первой инстанции сегодня на 35% не укомплектованы. Там просто нет судей. Поэтому это неправильный путь. Так можно далеко зайти. Тогда давайте уже создавать специальные суды для рассмотрения конкретных дел", - заявил Романюк.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что без создания Антикоррупционного суда все усилия НАБУ и САП будут “нулевыми”.

В частности, он отметил, что дела их категории должны рассматриваться коллегиально судом в составе трех судей со стажем работы не менее пяти лет. Это, по словам Сытника, приводит к тому, что некоторые дела “постоянно перемещаются между судами, поскольку в судах куча вакансий». «Эти дела или не назначаются, или назначаются и не могут слушаться, потому что есть просто объективные проблемы, которые мешают слушать это дело”, - отметил директор НАБУ.

По его словам, эту проблему очень легко устранить, если будет создан профессиональный суд”.

Создание Высшего антикоррупционного суда в рамках проведения судебной реформы предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, принятым Верховной Радой 2 июня 2016 года.