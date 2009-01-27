Первый премьер Украины: 80% состава этого Кабмина - не специалисты

Первый премьер-министр Украины (1990-1992 годы) Витольд ФОКИН считает, что министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК должен был предупредить валютную авантюру Национального банка Украины.

Такое мнение В. ФОКИН высказал в интервью газете «Столичные новости» (№ 3 от 27 января).

«ПИНЗЕНИК - специалист. Но он последнее время слишком часто допускает ошибки. Министр финансов не должен стоять в стороне, когда была организована курсовая авантюра», - сказал В.ФОКИН.

В то же время, по его мнению, преимущественная часть министров являются непрофессионалами. «80% состава Кабмина - люди, работающие не по специальности. Возьмите любого министра и поинтересуйтесь, кто он по образованию», - отметил В.ФОКИН.

Первый премьер-министр Украины считает, что в последнее время политическая элита страны радикально изменила основные принципы, на которых зиждется общество. «Во главу угла ставятся интересы не государства, а своего клана, своего окружения, своей команды и, естественно, свои личные… В советский период это было жестоко наказуемо. Работая директором шахты, я не имел права устроить на работу свою жену. Вообще на любой должности трудно было себе представить, чтобы в одном коллективе работали твой сын, твоя дочь. За редчайшим исключением. А сейчас - это скорее правило. Проанализируйте родственные отношения среди парламентариев. У них есть все: деньги, власть, связи. Но нет опыта», - подчеркнул В.ФОКИН.