В столице проверят ремонт "Левобережной", которым возмутились киевляне

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить ремонт на станции метро «Левобережная». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В пятницу, во время проверки прилегающего микрорайона по его подготовке к проведению Евровидения, я был на "Левобережке". Так вот, после этой инспекции я собрал рабочее совещание и, в частности, поручил: проверить соответствие выполненных работ проекту, завершить выполнение отделочных работ на станции и проверить возможность (согласно проекту) устройство безбарьерного доступа к выходу из метро "Левобережная", - говорится в сообщении.

Напомним, в соцсетях возмущены явными недостатками ремонта, который, кстати, довольно не дешевый. Согласно данным на сайте Prozorro, его стоимость составляет около 25 миллионов гривен.

Киевлян возмутил внешний вид станции метро "Левобережная" после ремонта. Прежде всего, жители города обратили внимание на то, что облик станции не соответствует заявленному ранее проекту. Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Илья Сагайдак обнародовал проект реконструкции станции метро "Левобережная".