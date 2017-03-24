ВР сегодня заслушает представителей Кабмина и рассмотрит лишь один законопроект (онлайн)

Сегодня Верховная Рада после традиционного для пятницы Часа вопросов к правительству планирует рассмотреть только один законопроект.

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня работы парламента предусмотрено, что после Часа вопросов к правительству будут оглашены депутатские запросы.

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После этого в первом чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в статью 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансирования сферы физической культуры и спорта).

Рассмотрение других законодательных инициатив сегодняшним повесткой дня не предусмотрено.

С 13.00 депутаты должны выступать с парламентской трибуны по различным вопросам.