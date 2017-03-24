Ситуация в Балаклее: 600 полицейских и бойцов Нацгвардии патрулируют улицы эвакуированного города (видео)

Более полутысячи правоохранителей патрулируют улицы Балаклее, чтобы не допустить случаев мародерства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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К несению службы задействовано около 600 правоохранителей, в том числе - 300 полицейских и 300 бойцов Нацгвардии. Функционируют 16 полицейских постов, обеспечивающих выезд граждан из города. Кроме того, они перекрывают движение на въезд в город.

В то же время полиция призывает граждан в случае необходимости - обращаться в полицию за помощью.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет, но осколочное ранение в висок получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали. Эвакуировано почти 20 тысяч жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что огонь охватил около 50% территории военного арсенала, и добавил, что пожар будет продолжаться до 7 суток.