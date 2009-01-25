В КПУ смотрят на ПР как на союзников, но считают, что те мало каши съели

Народный депутат Александр ГОЛУБ (фракция КПУ) заявляет, что коммунисты воспринимают Партию регионов как своих союзников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБ заявил в эфире телеканала "Винниччина".

"Мы воспринимаем и считаем Партию регионов своими союзниками. Возможно не такими надежными и последовательными, как коммунисты, но все же союзниками", - сказал он.

По мнению А.ГОЛУБА, Партия регионов еще находится в стадии формирования сложившейся политической силы и объединяет в своих рядах людей с абсолютно разными политическими взглядами.

"Я пока еще не воспринимаю Партию регионов как сложившуюся политическую силу. По моему мнению, она еще работает над формированием своей идеологии и стратегии. У нее пока еще нет однородности и присутствуют абсолютно разные по своим взглядам люди, как финансово, так и политически", - сказал он.