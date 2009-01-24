Яценюк знает «еще худшую» политическую коррупцию

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) выступает против возвращения к мажоритарной системе выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом он сказал вчера в эфире телеканала “Интер”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, “возвращение к мажоритарке - это еще худшая политическая коррупция”. По его словам, “мажоритарных” депутатов, простите, скупали пачками и таким образом формировали совершенно другое лобби”.

Вместо этого А.ЯЦЕНЮК выступает за избрание народных депутатов по открытым партийным спискам, когда избиратели, голосуя, будут “знать, за кого они отдают свои голоса”.

Он также считает, что на сегодняшний день в Украине политический кризис “не преодолен”. “Он в латентной форме, это тлеющий политический кризис”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

При этом он отметил, что не видит “путей для объединения политиков”. “Я не верю, что политики объединятся, но верю, что объединится общество, которое поймет, что нужно полагаться только на себя”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.