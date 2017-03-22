В России предлагают "реабилитировать" и "амнистировать" украинцев из оккупированных ею территорий

Россия намерена упростить получение мер соцподдержки для жителей оккупированного Крыма, ставших жертвами политических репрессий в 1940-е годы.

Соответствующий законопроект, внесенный в конце прошлого года депутатом Русланом Бальбеком («Единая Россия»), предлагает выдавать справку о реабилитации без подтверждающих документов из бывших союзных республик, пишет "Известия".

Эта мера станет актуальной для крымчан, которые не могут получить такой документ в государствах, не признающих оккупацию Крыма

Накануне в Госдуме также рекомендовали правительству РФ "провести для граждан Украины и лиц без гражданства" с территории Донецкой и Луганской областей "полную миграционную амнистию", пишет "Коммерсантъ".

Правительству рекомендовано "проработать вопрос" о разрешении прибывающим в РФ в экстренном массовом порядке переселенцам подавать документы на получение гражданства РФ наравне с участниками госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа.

Справка УНИАН. Россия в марта 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.