В России предлагают "реабилитировать" и "амнистировать" украинцев из оккупированных ею территорий
Документ можно будет получить без участия республик, не признающих оккупированный полуостров частью РФ.
Россия намерена упростить получение мер соцподдержки для жителей оккупированного Крыма, ставших жертвами политических репрессий в 1940-е годы.
Соответствующий законопроект, внесенный в конце прошлого года депутатом Русланом Бальбеком («Единая Россия»), предлагает выдавать справку о реабилитации без подтверждающих документов из бывших союзных республик, пишет "Известия".
Эта мера станет актуальной для крымчан, которые не могут получить такой документ в государствах, не признающих оккупацию Крыма
Накануне в Госдуме также рекомендовали правительству РФ "провести для граждан Украины и лиц без гражданства" с территории Донецкой и Луганской областей "полную миграционную амнистию", пишет "Коммерсантъ".
Правительству рекомендовано "проработать вопрос" о разрешении прибывающим в РФ в экстренном массовом порядке переселенцам подавать документы на получение гражданства РФ наравне с участниками госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа.
Справка УНИАН. Россия в марта 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.