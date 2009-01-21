Тимошенко требует от Ющенко голову Стельмаха

Правительство сегодня на заседании приняло заявление, в котором обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием немедленной отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Разделяя позицию Верховной Рады и учитывая, что дальнейшая дестабилизация ситуации на денежном рынке Украины является угрозой национальной безопасности страны, благосостоянию населения, конкурентоспособности целых секторов отечественной экономики, Кабинет министров Украины обращается к вам, Виктор Андреевич, с предложением срочно внести в Верховную Раду представление об увольнении главы Национального банка Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, каждый последующий день работы Нацбанка под руководством В.СТЕЛЬМАХА углубляет кризис в стране. «Из-за отсутствия системных мер и продуманной долгосрочной политики со стороны председателя и правления Национального банка произошло самое большое в мире падение стоимости национальной валюты – более чем на 50%, это ЧП! Как следствие, разворачиваются спонтанные инфляционные процессы, обесцениваются доходы людей, банки становятся на грань выживания, разбалансируются бюджеты, становится невозможным возврат валютных кредитов, банкротится малый и средний бизнес, кредиты становятся недоступными и вследствие всего этого уничтожается экономика страны», - добавила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что соответствующее заявление правительства принято сегодня на заседании большинством голосов. В то же время премьер-министр не уточнила количество министров, не поддержавших этот документ. «Это закрытая информация», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно обвиняла руководство НБУ в коррупции, махинациях, непрозрачном рефинансировании комбанков и девальвации гривни и требовала отставки В.СТЕЛЬМАХА.

26 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление, в котором признала работу НБУ в период финансового кризиса не обеспечившей стабильность национальной денежной единицы и выразила недоверие председателю и правлению Нацбанка.

Парламент также обратился с требованием к Президенту Украины безотлагательно внести представление об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.

Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ начала сбор подписей народных депутатов для проведения внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса о рефинансировании коммерческих банков Национальным банком Украины.