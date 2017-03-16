В Раде предложили внести изменения в статью УК о госизмене

Народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз и Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко подготовили и внесли на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в ст.111 (Государственная измена) Уголовного Кодекса Украины» (регистрационный номер 6195), сообщает пресс-служба БПП.

Читайте такжеГенпрокуратура хочет допросить Януковича в России

«Законопроект должен привести статью 111 Уголовного кодекса к современным угрозам и реалиям гибридной войны. Ведь сегодня, де-юре, оказание помощи непризнанному (самопровозглашенной) государству в проведении подрывной деятельности против Украины не квалифицируется как государственная измена. Как результат, суды не только не выносят решения по этой статье, хотя по принципам здравого смысла должны были бы, но и правоохранительные органы Украины не квалифицируют такие преступления, как государственную измену », — отметила Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

По словам Ирины Фриз, пробел в законодательстве сформировался из-за переноса определения «государственная измена» из Уголовного кодекса 1960 года, что по факту делает невозможным преследование лиц, совершивших действия, предусмотренные ст.111 в интересах самопровозглашенных (непризнанных) образований, как ДНР и ЛНР, возникшие вследствие оккупации, террористической деятельности, сепаратизма (в том числе такого, спонсируемая из-за границы) и других нарушений международного права.

В случае принятия этого закона, правоохранительные органы смогут возбуждать уголовные дела по фактам действий, подпадающих под ст.111 УК «Государственная измена» по отношению к тем, кто оказывает помощь непризнанным государствам, в частности, ДНР и ЛНР, — сообщили авторы законопроекта.