Парубий поручил провести расследование вчерашних инцидентов в парламенте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании парламента.

«Вчера произошли инциденты в парламенте, пока я был на заседании СНБО», - сказал он.

«Хочу сказать, что все инциденты будут изучены, и я дал поручение провести расследование по этому поводу», - подчеркнул Парубий.

По его словам, вчера во время совещаний с лидерами фракций была достигнута договоренность, что «сегодня украинский парламент должен продемонстрировать обществу качественную и системную работу».

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«Я не позволю устраивать противостояние в парламенте. Парламент должен работать, парламент должен принимать решения», - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в сессионный зал парламента депутаты провели полицейских, которые рассказали о конфликте под Славянском, случившемся накануне, 14 марта, с участием внефракционного народного депутата Владимира Парасюка и участников торговой блокады Донбасса.

Первый заместитель председателя ВР Оксана Сыроид, которая вела парламентское заседание, пояснила, что, когда увидела, как из двери ложи правительства в зал входят люди в «милитарной форме» и идут к трибуне, восприняла это как «захват зала парламентских заседаний и парламентской трибуны». По словам Сыроид, в связи с этим она была вынуждена закрыть заседание парламента.

Несмотря на это, четверо работников полиции с парламентской трибуны рассказали подробности конфликта с Парасюком.

В свою очередь в Управлении Госохраны до сих пор не объяснили, каким образом группа правоохранителей в камуфляжной форме попала в сессионный зал Верховной Рады, который охраняется сотрудниками УГО.