Нацполиция обеспечит выполнение решения СНБО о прекращении перемещения грузов через линию разграничения – Князев

Национальная полиция обеспечит выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны о прекращении перемещения грузов через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом сегодня сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, информирует Департамент коммуникации ведомства.

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«Только что СНБО поручил остановить перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе. Нацполиция обеспечит выполнение этого решения», – заверил Князев.

В свою очередь директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала «112 Украина» также отметил, что полиция и Нацгвардия имеют достаточно сил и средств для выполнения решения СНБО о временном прекращении перемещения грузов через линию столкновения.

Он также напомнил, что сейчас в зоне проведения АТО полицейские и военнослужащие Нацгвардии несут усиленный режим службы.

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Как сообщал УНИАН, СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долл.

После заседания секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения в зоне АТО.

Кроме того, СНБО поручил МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ принять дополнительные меры по усилению общественной безопасности и противодействию диверсионным и террористическим проявлениям.