«Надежный» поставщик и «надежный» транзитер наконец договорились

Времени на коррективы в энергетическую политику, с учетом непредсказуемости Газпрома, было достаточно… Почему Кабмин молчал, что нарушаются договорные обязательства?..

Вчера в Москве в присутствии премьеров Украины и РФ Юлии Тимошенко и Владимира Путина Нафтогаз и Газпром торжественно подписали газовые контракты. Ура? Да как сказать… Европа газ получит, и это очень хорошо. Но Украине, похоже, теперь предстоит серия внутренних газовых разборок.

Во-первых: принцип пропорциональности при повышении цен не был соблюден. Украина получила стоимость газа всего на 20% ниже европейской, а Газпром сохранил цену на транзит на уровне 2008 года – 1,7 долларов. По мнению экспертов это - 60-процентная скидка на транзит по сравнению с рыночными ставками . Во-вторых: стоимость газа для Украины до сих пор не названа. Тимошенко взяла двое суток, чтобы ее… посчитать. Спрашивается, что там считать, если цена должна быть записана в контракте? И в-третьих: Украина уже закупила у России технический газ, необходимый на обеспечение транзита, по 167 долларов. Выходит, фактическая стоимость транзита для Москвы будет еще ниже названной цифры?

Ну а имиджевые потери в газовой войне так и вовсе не поддаются ни учету, ни оценке. И это, кстати, прямое следствие “замечательной” отечественной традиции игнорирования собственных ошибок.

Дежа-вю и пляски на граблях

Разбор «газовых пролетов», пожалуй, стоило бы начать с событий 2006 года: отключение газа Украине на похмельную после новогодних возлияний голову. Правда, тогда обошлось меньшей кровью, Европа не пострадала, зато после с подачи «братского народа» еще долго разбирались с вопросом: воровал, или не воровал Киев газ из транзитной трубы. А уж тему «Кремль использует газ как инструмент политического давления на Украину» за прошедшее до нынешней газовой войны время замусолили языками вплоть до полной потери товарного вида. И что в результате? Нуль без палочки…

Казалось бы, времени на внесение корректив в энергетическую политику, с учетом непредсказуемости «экономической политики» Газпрома, было более чем достаточно.

Самый простой и очевидный вариант – договориться с теми странами Европы, которые не считают, что в отношении них газ используется как политический механизм: пусть бы они закупали газ и на нашу долю тоже, а мы бы просто забирали его из транзитной трубы… и расплачивались бы с европейскими газовыми компаниями, а не с Газпромом. Можно было попробовать добиться где-нибудь в Туркменистане лицензий на добычу Украиной (или совместную добычу) газа, и тогда осталось бы только поругаться с Газпромом по поводу стоимости транзита по территории России принадлежащего Украине топлива… В конце концов за это время можно было успеть и «собственную» трубу протянуть – муссировались же варианты – через Грузию, через Турцию…

Так нет же. Все отпущенное нам со времени предпоследней газовой войны время власти угрохали на внутренние разборки.

Бумага все стерпит?

Теперь о контрактах. «Стороны до 1 ноября 2008 года подпишут долгосрочный контракт на поставку природного газа»; «стороны до 1 ноября 2008 года подпишут долгосрочный контракт по транзиту газа через территорию Украины». Это выдержки из «Соглашения о принципах долгосрочного сотрудничества в газовой сфере», подписанного главами Нафтогаза и Газпрома Олегом Дубиной и Алексеем Миллером 8 октября 2008 года. Спрашивается, почему Кабмин больше двух месяцев молчал о том, что злостно нарушаются договорные обязательства Газпрома и Нафтогаза? Почему никто даже не пытался объяснить Европе, что транзит газа на ее территорию поставлен под угрозу? Ждали информационной атаки России?

Ладно, руководство Нафтогаза, как люди не публичные, может не понимать значения правильно и вовремя поданной информации. Проскальзывают иногда в их комментариях странноватые (как для условий информационной войны) представления о том, что есть, мол, информация принципиально непригодная для широкого использования… Ну а целый выводок говорящих голов из правительства на кой мы тогда оплачиваем?

Надо заметить, что только в середине января 2009-го встал вопрос, что у Нафтогаза нет не только контрактов на поставки газа и транзит, но и даже чисто технического документа – соглашения с Газпромом, где «должно быть расписано куда, когда и сколько технологического газа (необходимого для работы украинской ГТС и соответственно транзита газа в Европу. – Авт.) поставляется». И это признал сам Дубина 13 января. Именно в тот день, когда ЕС ждал возобновления транзита, но так и не дождался.

Так что возникает еще один закономерный вопрос: кто поручил нашим чиновникам подписывать соглашения, составленные по принципу: «я тебя поцелую… потом… если захочешь»? А если непредсказуемой Москве взбредет в голову поставить весь технический газ, так сказать, «одним траншем»? 31 декабря 2009 года?

К сожалению, это еще не все. 2 октября 2008 года Тимошенко подписала с Путиным «Меморандум между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере», где, в том числе, есть и такой пункт. «Стороны подтверждают стремление к поэтапному переходу в течение трех лет на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на импортируемый природный газ для потребителей Украины и тарифы на транзит газа через территорию Украины».

Но уже 8 октября в соглашении Дубины – Миллера появляются украинские гарантии транзита: «Размер транзитной ставки определяется Сторонами на уровне 2008 года… Нафтогаз гарантирует надежный и бесперебойный транзит через территорию Украины…» Интересно, можно ли это считать нарушением условий меморандума Тимошенко – Путина? Или тут имеет место быть переход к рыночному тарифу на транзит, столь же «плавный», как и поставки Россией технического газа – не известно, когда, сколько и куда?

А 11 января 2009 года Тимошенко заявила, что «Меморандум (Тимошенко–Путина. – Авт.) имеет вес, потому что там стоят подписи двух премьер-министров». Следовательно, по ее мнению, постепенно, поэтапно, пропорционально за три года должны вырасти до среднеевропейской «и цена на транзит, и цена на природный газ». Неужели глава украинского Кабмина вообще ничего не знала о подписанных за два месяца до этого Нафтогазом гарантиях? Или пыталась выдать желаемое за действительное? Второе больше похоже на истину, поскольку Президента также никто не удосужился просветить, что по курируемому лично премьером вопросу «некто» уже все решил – еще в прошлом году.

13 января Виктор Ющенко назвал неприемлемой «цену 1,6–1,8 долл., которая сегодня предлагается Украине за транзит российского газа». К этому он добавил, что «здоровый экономический компромисс», по его мнению, следует искать между цифрами: 4 и 13 долларов. Да еще и намекнул, что можно поискать и между 9 и 13, но это – хуже. Да уж, к «размеру транзитной ставки на уровне 2008 года» озвученные Ющенко цифры имеют весьма опосредованное отношение. Интересно, кто же это довел до главы государства столь «достоверную» информацию о состоянии и перспективах развития договорной базы между Нафтогазом и Газпромом? Премировать героя! «Золотой трубой».

Трио на трубе

Все перечисленные факты заставляют задуматься как минимум о полной профнепригодности украинских чиновников и политиков, настолько бездарно профукавших время и доведших ситуацию с поставками газа до ручки – и это еще мягко сказано. Но то, что творилось вокруг транзита 13 января – это вообще ни в какие ворота не лезет.

Напомним, что Украина подписала соглашение о допуске независимых наблюдателей для контроля газового транзита по территории Украины, а накануне, 12 января, в Брюсселе Дубина лично дал 100-процентную гарантию начала транзита газа в Европу утром 13 января. Это прозвучало так: «Завтра газ на Европу пойдет. Мы это обеспечим».

В 9 часов утра 13 января Газпром заявил о возобновлении прокачки газа через газоизмерительную станцию "Суджа" в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки. Газ предназначался для Балканского региона, Турции и Молдовы и должен был пройти через ГИС «Орловка». Причем Нафтогаз заранее сообщил премьер-министру председательствующей сейчас в Евросоюзе Чехии Миреку Тополанеку, что «Европа может получить газ через 36 часов (после возобновления транзита)». А в Газпроме очень удивились названной цифре и назвали свою: 12 часов на транзит. Но вечером накануне «начала транзита» еврокомиссар по энергетике Андрис Пибалгс утверждал, что европейские потребители начнут получать российский газ в течение 24 часов…

Даже если не обращать внимания на вопиющее расхождение в приведенных разными источниками цифрах, остается вопрос: почему ни один из украинских чиновников не удосужился объяснить представителю Еврокомиссии Пиа Андрикиене, которая уже в час дня 13 числа забила тревогу: мол, газ не идет, – что паниковать еще рано? Что придется подождать как минимум 12 часов, если не больше? Не потому ли, что вентиль на ГИС «Орловка» (с украинской стороны) на самом деле так и не открыли?

Собственно, последнее подтвердил Олег Дубина… вечером того же дня. Когда начал объяснять, что Нафтогаз не смог выполнить «предложение» Газпрома о транзите в направлении ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров, так как это… привело бы к ограничению поставок газа Одесской, Луганской, Донецкой и частично Днепропетровской областей.

Газпром в присущей ему пиар-манере тут же заявил Европе о форс-мажорных обстоятельствах, спровоцированных действиями госчиновников Украины. А Украина только после этого начала объяснять, что, оказывается, существуют неприемлемые и даже технически неосуществимые схемы газового транзита. И только в субботу, 17 января, в СМИ появилось заявление главного инженера компании Укртрансгаз, который предположил, что Газпром сознательно выбирает нереальные варианты маршрутов газа. Чтобы дискредитировать газотранспортную систему Украины.

Спрашивается, почему в таком случае допущенных до контроля транзита европейских наблюдателей никто заранее не ознакомил с реальными схемами транзита газа? Это что – военная тайна? А с техническими требованиями к прокачиваемым объемам? Кому-то нужны были «независимые мартышки», способные констатировать лишь одно: отклонилась стрелка манометра от нуля или нет? Почему никто не подумал заранее согласовать со злокозненной Россией объемы, схемы транзита газа и гарантии предоставления технического газа для прокачки? Почему, наконец, подробное техническое обоснование не стало элементом заключенного при содействии ЕС договора о возобновлении транзита наряду с допуском наблюдателей? Почему мы каждый раз ставим себя в положение оправдывающейся стороны?

А «трио на трубе» завершилось просто замечательным соло: 14 января Нафтогаз получил доброГазпрома на проверку принадлежащей российскому газовому монополисту… измерительной аппаратуры на станции «Суджа». Господи, ну это-то нам зачем понадобилось? Если на тот момент всем, в том числе и Европе, было понятно, что транзит остановился на украинской, а не на российской территории? И по техническим причинам… И о каком к черту «имидже надежного транзитера» можно говорить после цирка 13 и 14 января?

Да, украинцам в очередной раз весьма наглядно объяснили, насколько это грязное дело – политика. Тем более – политика, замешанная на газе. И уж тем более – политика, изгвазданная в газовых отношениях с Россией. И как надо пожалеть разнесчастную премьера, вынужденную со всем этим иметь дело. Спасибо, мы поняли. И если позволят наши «слуги» вернем благодарность следующим практичным советом:

Каждой хозяйке регулярно приходится выполнять неблагодарную, не слишком приятную и крайне негигиеничную процедуру: мыть, простите, унитаз. Только уважающие себя женщины надевают резиновые перчатки до этого, а не после…

Елена Перегуда