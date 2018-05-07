Украину сдают Газпрому без боя?

Появление в Интернете текста соглашения «О принципах долгосрочного сотрудничества в газовой сфере», подписанного главами Газпрома Алексеем Миллером и Нафтогаза Олегом Дубиной, мягко говоря, не получило ожидаемого резонанса. А точнее – вовсе потерялось в напряженном информационном потоке последней недели, ориентированном исключительно на баталию вокруг досрочных выборов ВР, в которой сцепились все со всеми…

Но вот что странно, Юлия Тимошенко, развернувшая из собственноручно подписанного с Владимиром Путиным меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября полноценную рекламную кампанию, на сей раз ни пол словом не обмолвилась даже о том, что в деле изгнания «РосУкрЭнерго» с украинского газового рынка действительно поставлена жирная точка. Более того, сам факт выхода в свет столь важного документа «позорно проворонили» и сайт БЮТ, и Урядовый портал. По крайней мере, комментариев к тексту и победных реляций там почему-то не сыскать.

Возможно, природная скромность Тимошенко помешала началу очередной масштабной пиар-кампании на тему «Юлия выполнила обещание убрать газовых посредников»? А может быть, проблема в том, что в «принципах долгосрочного сотрудничества в газовой сфере» настолько много уступок Газпрому, что украинские заборы вполне могут украситься новыми надписями с призывами «прости и вернись!», только на сей раз адресованными не Кучме, а Фирташу?

Для начала: в соглашении не указана ни формула цены на газ, ни объемы гарантированных поставок. Как заявил Дубина в одном из интервью, «несмотря на то, что в тексте соглашения не упомянут объем импорта газа Украиной, он определен – 55 млрд. кубометров в год. Так что баланс газа Украины с учетом собственной добычи будет соблюден». Возможно, глава Нафтогаза на самом деле получил устные заверения российской стороны в том, что объемы поставок будут сохранены на нынешнем уровне. Но в документе этот пункт не зафиксирован.

Формула цены – также больной вопрос. Особенно с учетом того, что в пункте 3.2 соглашения стороны договорились, что переход «на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на импортируемый природный газ для потребителей Украины будет происходить в течение последующих трех лет». Сразу же возникает вопрос: насколько плавным (если хотите, щадящим) может быть такой переход? В документе ответа вы не найдете… Скажем, резкий скачок с нынешних 179,5 доллара за тысячу кубов до 350–400 и еще пара-тройка ступенек: 430, 450… наверное, также может считаться поэтапным переходом к цене на газ в 500 долларов, которую Газпром не так давно считал экономически обоснованной для Европы.

Так что по этому пункту гарантий никаких. Если Кремль сочтет нужным взбрыкнуть, Киеву крыть будет нечем. Тем более что переход на экономически обоснованные тарифы на транзит российского газа по территории Украины, записанный в меморандуме Тимошенко–Путина (текст меморандума можно найти тут) в том же пункте 2, что и переход на рыночные цены на газ, из соглашения Дубины–Миллера таинственным образом испарился.

Более того, размер транзитной ставки в пункте 3.3 соглашения Нафтогаза с Газпромом зафиксирован «на уровне 2008 года». Сколько будет действовать этот тариф – в документе опять-таки не указано. Но если исходить из того, что долгосрочные соглашения, как правило, подписываются лет на 10–20… то, выводы делайте сами.

Далее: в соответствии с текстом договора «РосУкрЭнерго» на самом деле исчезает с украинского рынка. И Нафтогаз на самом деле становится единственным экспортером природного газа в Украину. Однако: единственным экспортером, а не единственным поставщиком газа украинским предприятиям! Это – принципиальный момент.

Дочка Газпрома «Газпром сбыт Украина» уже с момента подписания соглашения Дубины–Миллера получила право реализации газа «промышленным потребителям Украины в объеме 7,5 млрд. куб. м». А в придачу к этому Нафтогаз еще и обязался «всемерно содействовать» компании «Газпром Сбыт Украина» в получении лицензии, «предоставляющей право реализации природного газа на территории Украины промышленным потребителям в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м. и сроком действия, равным сроку действия контракта купли–продажи газа между Газпромом и Нафтогазом». То есть, вопреки заверениям Тимошенко о том, что присутствие Газпрома на украинском рынке будет ограничено, фактически российский газовый монополист получил возможность наращивать продажи газа в Украине, подгребая под себя все больше и больше предприятий. А Нафтогаз как единственный представитель государственных газовых интересов Украины еще и будет помогать Газпрому в этом «благом начинании»…

Еще один интересный аспект соглашения заключается в том, что отныне Нафтогазу запрещено реэкспортировать в Европу поставляемый Газпромом газ. То есть, во-первых, выходит, что продавать все-таки можно, но только газ украинской добычи. А он до сих пор (как значительно более дешевый по сравнению с купленным у Газпрома) шел в газовые плиты и на обогрев украинских домов.

А во-вторых, вернемся к названным Дубиной объемам газовых поставок Газпрома в Украину – 55 млрд. куб. м. Глава Нафтогаза подчеркнул, что это будет соблюдением баланса газа с учетом собственной добычи Украины – это важно. Таким образом, возникает вопрос: те самые 7,5 миллиарда кубометров, которые «Газпром Сбыт Украина» хоть сегодня может начать продавать украинским предприятиям, входят в названные Дубиной 55 миллиардов, или нет? Если да, то речь идет только о том, что Газпром уведет у Нафтогаза наиболее платежеспособных потребителей. Нафтогаз согласен остаться на бобах – наверное, это его дело.

Но если нет, то вдобавок к сбалансированному рынку: 55 миллиардов кубов импорта из России, плюс собственный газ украинской добычи, на рынок выбрасывается еще 7,5 миллиарда кубов газа (от «Газпром Сбыт Украина»). Образующийся в результате излишек весь должен осесть в Украине, перепродавать его запрещено соглашением Дубины–Миллера! В итоге либо украинские газовые хранилища рано или поздно должны будут лопнуть, либо Нафтогаз будет вынужден продавать в Европу единственный ресурс, которым он может свободно оперировать – дешевый газ украинской добычи. А значит, рядовым потребителям только и останется, что покупать для обогрева и приготовления еды газ по ценам Газпрома. Взрывной рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в таком случае гарантирован.

На этом фоне даже пятничное заявление Сбербанка РФ, дескать, в связи с финансовым кризисом настал удачный момент окопаться в Украине и один за другим вливать в себя украинские банки, кажется уже сущим пустяком.

Для того, чтобы раз и навсегда перевести слово «евроинтеграция» и «НАТО» в разряд запрещенных для употребления в Украине, довольно будет и того влияния, которое Кремль, через Газпром, получит тут явно. Не говоря уже о скрытых в документе возможностях. Вроде того, что Дубина подписался: Нафтогаз признает долг не перед каким-то там «РосУкрЭнерго», а непосредственно перед российским газовым монополистом. Стоит ли удивляться, что и сумма долга в соглашении никак не оговорена?

Пляски на граблях продолжаются с прежним упоением. А сосед тем временем проявил заботу – подготовил место в реанимации…

Елена Перегуда