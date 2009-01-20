В договоре Тимошенко и Путина эксперты увидели рога дьявола

Руководитель социологической службы «Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что в итоге газовой войны между Россией и Украиной премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в геополитическом плане “добился своего – напугал Европу» с целью заставить ее профинансировать строительство альтернативного газопровода “Северный поток».

Об этом он заявил, отвечая на поставленный Центром исследований политических ценностей «АКСИА» вопрос: «Условия газового договора – выигрыш или проигрыш Украины?».

По словам В.НЕБОЖЕНКО, «ПУТИНУ удалось так составить общественное мнение», что этот вопрос теперь будет активно обсуждаться.

Он считает, что выигрыш у Украины в даной войне политический, поскольку «не будет посередника», а также не будет «газовых денег, которые 10 лет активно влияли на политическую ситуацию в стране».

В.НЕБОЖЕНКО считает, что «впервые в этом году любые выборы – местные, президентские или парламентские будут лишены такого мощного фактора как газовая коррупция».

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ считает, что «переоценена важность факта подписания соглашения». По его словам, ситуация показывает, что в отношениях двух стран значение имеют не соглашения, а указания первых лиц Российской Федерации.

Комментируя условия договора, А.НАРБУТ подчеркнул, что “нынешняя ставка транзита более чем в 3 раза понижена по отношению к рыночно обоснованным ставкам». «Простая арифметика показывает, что 20% скидка на газ сопровождается примерно 60% скидкой на транзит», - добавил он.

По словам эксперта, «нам сообщают о европейской формуле формирования цены, но дьявол в самой формуле», поскольку европейская формула предусматривает базовый энергоноситель – смесь газойля и мазута, в то время как для украинского рынка базовый энергоноситель – уголь и мазут. А.НАРБУТ считает, что в результате потерь на этих подсчетах и по транспортировке газа около «9 млрд. долларов будет изъято из украинской экономики”.

По мнению президента Центра социальных исследований «София» Андрея ЕРМОЛАЕВА,Украина «потеряла шанс и право вести переговоры с Россией как стратегический партнер».

По его словам, «большой кровью, экономической кровью Украина рассчитывается за такую специфическую энергетическую политику, где в течение трех лет мы потеряли все шансы быть серьезным и выгодным партнером для России». Он считает, что реальные последствия нынешних соглашений «и этих цен мы получим во втором-третьем квартале” текущего года.

А.ЕРМОЛАЕВ считает, что “фактическое увеличение цены на газ – чувствительный удар по всем производителям». По его словам, «это нож в спину, в том числе местным властям, которые перейдут на новые тарифные расчеты и будут вынуждены вымывать последние средства, которые еще накапливаются в местных бюджетах». Эксперт отметил, что не может идти речь о победах украинской стороны на переговорах.