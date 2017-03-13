Экс-президент Украины объяснил, чем обернется идея отгородиться от Донбасса стеной

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал довольно популярную теорию, что Украине следует отгородиться от оккупированных территорий стеной.

"Вы знаете, где-то два года назад я выступил с похожей идеей: нам нужно ограничить наши отношения с теми территориями, потому что они будут для нас вечной "раковой опухолью". При этом я ссылался на Олеся Гончара", - рассказал он в интервью Обозревателю.

Но сейчас, по словам экс-президента Украины, мир настолько динамично изменяется, что отгородиться стеной – это значит отдать навсегда.

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На данный момент, отметил Кравчук, меняется идеология, меняется база внешних отношений между государствами. И в этих условиях он наблюдает процесс неизбежного укрепления Украины.

"Где-то мы очищаемся, где-то набираем. Иногда президент говорит то, что можно поддержать, так же и Гройсман. То есть люди начинают формулировать свои политические формулы и поиски новых направлений в политике, беря на вооружение другую философию – укрепления нашей внутренней силы. Поэтому я думаю, что со временем Донбасс примкнет к Украине. Точно так же и Крым", - подчеркнул политик.

Ранее Кравчук заявлял, что падение действующего режима в России может начаться внезапно и в один день, поэтому Украине следует запастись терпением.