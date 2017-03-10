Экс-президент Украины рассказал, что будет с режимом Путина

Исходя из процессов, которые происходят в России и Украине, кардинальные перемены могут случиться за один день, рассказал в интервью Обозревателю экс-президент Украины Леонид Кравчук.

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"Запомните мои слова, когда в движение приходит народ, то за один день может поменяться все. Вот, пожалуйста, был Советский Союз, 8 декабря 1991 его не стало. Так и здесь, "великая Россия" - это блеф, она большая по силе и очень слаба по своей экономике. Когда по отношению к России приняли санкции, она начала сыпаться и голодом, и отсутствием товаров, и зарплатами", — заявил он.

По словам политика, все станет другим, восстановятся границы, жизнь пойдет по-новому. Но нужно понимать, продолжил Кравчук, что такие глобальные вещи, как изменение границ, не решается за один день, нужно набраться терпения.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путин решил сделать два субъекта федерации на захваченных боевиками территориях восточной Украины, а после их формирования "затолкать обратно" в Украину.