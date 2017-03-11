Посол Евросоюза: блокада Донбасса не способствует освобождению заложников, вы лишь усугубляете проблему

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

В частности, комментируя различные требования участников блокады, которые, среди прочего, выражают возмущение тем, что на Донбассе не происходит обмен заложниками, посол Евросоюза выразил мнение, что блокада не способствует решению этой проблемы.

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"Жаль, что нет освобождения заложников, но блокада не является правильным ответом. Вы только ухудшаете проблему блокадой. Вы ничего не решаете", - заявил Мингарелли.

Говоря о позиции Евросоюза относительно блокады, он сказал, что, "прежде всего, мы рассматриваем эту блокаду как очень негативное явление для страны». «Мы считаем, что важно для украинской власти принять инклюзивный подход относительно населения, проживающего в контролируемых сепаратистами районах", - заявил Мингарелли.

"Мы также считаем, что текущая блокада очень резко съедает экономику страны. Ситуация в энергетике ухудшается. Известно также, что ряд компаний будут вынуждены закрыться наряду с увольнением значительного количества людей. Поэтому эта блокада приведет к ухудшению условий жизни тысяч украинцев, и по этой причине это чрезвычайно плохо", - сказал дипломат.

В связи с этим посол подчеркнул: "Правительство (Украины) со своей стороны должно принять необходимые меры в борьбе с незаконной торговлей и контрабандой. И в более общем плане, имеющем отношение к теневой экономике, и относительно того, что развивается вокруг линии разграничения".

Также он выразил надежду, что украинское правительство и участники торговой блокады найдут решение проблемы путем переговоров.

"Премьер-министр на прошлой неделе представил некоторые предложения. И я надеюсь, что некоторые люди, которые сегодня обеспечивают блокаду, согласятся сесть за стол (переговоров) с премьер-министром и говорить о выходе из ситуации мирным путем", - добавил Мингарелли.

Полный текст интервью опубликован на сайте УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки угля были остановлены 10 февраля.

Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения до выполнения своих основных требований: освобождения украинских пленных и принятия закона «О временно оккупированных территориях».

Кроме того, участники акции заявили, что планируют взять «под эффективный украинский контроль» все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, через которые ведется торговля с Россией.

Участники блокады также призывают украинцев поддержать национализацию российских компаний в Украине.