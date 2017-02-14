Посол ЕС о блокаде Донбасса: первые жертвы - люди по обе стороны

В своем вступительном слове во время форума, посвященного приоритетам года реформ, посол ЕС в Украине Хюґ Мингарелли выразил обеспокоенность блокадой оккупированных территорий Донбасса.

Читайте такжеБлокада "Л/ДНР": стали известны подробности столкновений между протестующими и полицией (фото, видео)

«Мы обеспокоены блокадой железной дороги, которая происходит в течение последних двух недель. Мы знаем, что это очень непростая ситуация; мы знаем, что есть очень много контрабанды на контактной линии. Но происходящее в течение последних двух недель указывает на то, что первой жертвой является население, которое находится с обеих сторон линии столкновения. И это то, чего не должно происходить», – сказал Мингарелли, передает корреспондент УНИАН.

Мінґареллі: поддерживаем план правительства по окуп. территорий. Блокада на востоке вызывает обеспокоенность, потому что первые ее жертвы - люди по обе стороны. — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) February 14, 2017

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит.

Для решения этой проблемы Украина закупала топливо в Южно-Африканской Республике. На сегодня на захваченной боевиками территории антрацит добывают только шахты компании ДТЭК Рината Ахметова, однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

25 января 2017 года ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. После этого заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что эта блокада может привести к тому, что вся Луганская область останется без электроэнергии.