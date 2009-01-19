Тимошенко встретилась с Путиным

В Москве проходит встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и главы правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА проходит в здании правительства РФ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО прибыла с рабочим визитом в Москву. для участия в церемонии подписания газовых соглашений

Ожидается, что во время визита Ю.ТИМОШЕНКО совместно с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ будут присутствовать при подписании контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о прямых поставках российского газа в Украину, а также документов об условиях транзита российского газа по территории Украины в страны Европы.