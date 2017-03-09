ГПУ подозревает, что Печерский суд помогал выводить арестованные деньги Януковича-младшего

Генпрокуратура проводит процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении должностных лиц ПАО "Всеукраинский банк развития", принадлежащего Александру Януковичу. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования по ходатайству ГПУ в течение 2015-2016 годов Печерским районным судом города Киева был наложен арест на депозитные счета, открытые работниками банка на общую сумму около 1 млрд грн, поскольку есть достаточно оснований считать, что фактическим владельцем указанных денежных средств является Александр Янукович.

Однако, в то же время, с конца декабря 2016 года некоторые следственные судьи Печерского районного суда начали удовлетворять ходатайства адвокатов и приниматься противоречивые решения о снятии ареста с указанных денежных средств в связи с необоснованностью наложения их коллегами судьями.

"В некоторых случаях один и тот же следственный судья, рассматривая однотипные ходатайства адвоката, в течение месяца принимал разные решения", – сообщили в прокуратуре.

Читайте такжеГосфинмониторинг: Янукович и семья "отмыли" более 200 миллиардов

Следовательно, для недопущения снятия денежных средств с накопительных счетов ПАО "Всеукраинский банк развития", открытых в Национальном банке Украины, по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины 17.01.2017 Печерский районный суд города Киева повторно наложил арест на денежные средства указанных физических лиц.

Кроме того, Генеральной прокуратурой Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга остановлены финансовые операции на счетах банков, на которые были перечислены денежные средства после снятия арестов и подаются новые ходатайства об аресте имущества до суда.

Как сообщал УНИАН ранее, министр финансов Александр Данилюк заявлял, что закон о спецконфискации активов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича в размере 1,5 млрд долл. должен быть принят в ближайшее время, поскольку этот ресурс необходим для решения многих проблем, включая наполнения Фонда регионального развития.

Вопрос о возвращении конфискованных средств в бюджет обсуждается с 2014 года.

В июле 2014 года Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Януковичу, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в пользу государства как можно скорее, однако деньги так и не были возвращены. В середине сентября 2016 года Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств и рассчитывал на конструктивную и результативную дискуссию по законопроекту, а также дальнейшее его принятия.

Более того, новый премьер Владимир Гройсман отмечал, что блокирование Верховной Радой процесса возвращения в Украину украденных прежней властью активов приведет к тому, что они будут потеряны навсегда. Однако вопрос до сих пор остается нерешенным.