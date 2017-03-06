"Не все боевики на Донбассе - террористы": докладчик на суде ООН рассказал о роли России в "Л/ДНР"

Об этом заявил американский профессор Гарольд Гонджу Коу, который выступил в Международном суде ООН в Гааге по поручению Украины, передает "ЕвроПравда".

"Я не говорю, что все те, кто воюет на Востоке, являются террористами. Есть четкое определение, что такое терроризм – это атаки на гражданских", – отметил он.

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Он отметил, что "по сообщениям в газетах мы все видим", что большая часть представителей незаконных вооруженных формирований "воюют против Украинской армии". "Но здесь речь не о них", - подчеркнул юрист.

Гарольд Гонджу Коу напомнил о сбитом MH-17, атаках на гражданские кварталы Мариуполя, Авдеевки и других актах, направленных против гражданских.

"Россия предоставляет им (боевикам) особо опасную поддержку (поставляя оружие)", - подчеркнул он.

"Ваша честь, если Россия действительно не делает всего этого, то не будет никаких проблем в том, чтобы выполнить временные меры", - обратился он к суду с просьбой поддержать временные мероприятия, которые включают среди прочего прямой запрет России на дальнейшую поддержку пророссийских боевиков.