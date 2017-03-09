Профильный комитет Европарламента сегодня рассмотрит соглашение по "безвизу" для Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос стоит в повестке дня заседания Комитета, которое состоится сегодня.

Согласно документу, докладчик Мария Габриэль сделает представление «состояния триалога» (переговоры между Европарламентом, Советом ЕС и ЕК относительно предоставления Украине безвизового режима), после чего запланировано электронное голосование (в повестке дня оно записано как «возможное»).

Текст законодательного акта, который был согласован по результатам триалога, прописан в письме генерального секретариата Совета ЕС от 3 марта, который называется «Предложения для нормативного акта Европейского парламента и поправки к акту Совета №539/2001 со списком третьих стран, граждане которых обязаны иметь визу для пересечения внешних границ, и тех, граждане которых от этого требования освобождены (Украина)».

Читайте такжеСовет ЕС одобрит "безвиз" для Украины 11 мая, а заработает он с июня - СМИ

Письмо отправлен на имя президента Комитета Клода Моралеса от председательствующей в Комитете постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) Марлен Бонничи (посол председательствующей в ЕС Мальты), в котором она пишет, что после неформальной встречи представителей трех институтов COREPER согласовал проект компромиссного текста. Именно поэтому посол подтверждает, что в случае, если парламент примет эту позицию в первом чтении, Совет такую позицию подтвердит, и будет принят акт в соответствии с позицией ЕП.

Поэтому предлагается принять следующее решение: «В приложении I (список стран, на которые распространяется визовый режим) ссылку на Украину удалить, в приложении II (список стран с безвизовым режимом) ссылку на Украину вставить. Акт вступит в силу на двадцатый день после публикации в официальном журнале».

Ранее в комментарии УНИАН Габриэль выразила убеждение, что голосование как в рамках Комитета, так и во время пленарного заседания будет положительным, ведь для этого есть необходимое большинство голосов. Как известно, послы ЕС утвердили соглашение о предоставлении "безвиза" для Украины.