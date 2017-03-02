Послы ЕС утвердили соглашение по "безвизу" для Украины

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Совете ЕС по итогам заседания.

«Комитет подтвердил договоренности относительно визовой либерализации для Украины, достигнутые в рамках триалога», - отметили в Совете ЕС.

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Сейчас ожидается, что соответствующее письмо о принятом решении будет направлено в профильный комитет Европейского парламента по вопросам свобод, юстиции и внутренних дел, после чего будет определена дата, когда именно состоится голосование.

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Докладчик по этому вопросу, депутат Мария Габриэль, после завершения межинституциональных переговоров, которые состоялись 28 февраля в Брюсселе, сообщила УНИАН, что намерена поставить этот вопрос на голосование уже на второй неделе марта. После этого документ будет проголосован в рамках пленарного заседания.

Во время обсуждения, как на уровне комитета, так и на уровне пленарного заседания, депутаты имеют возможность внести в текст поправки, именно поэтому после того, как состоится голосование в ЕП, документ еще раз вернется в Комитет постоянных представителей для согласования. После того, как Комитет постоянных представителей согласится с тем, что принял парламент, должно быть решение Совета ЕС с последующим подписанием документа и его опубликованием в Официальном журнале ЕС. Документ вступит в силу через 20 дней с даты обнародования.