Порошенко одобрил ратификацию сотрудничества с ЕС в борьбе с оргпреступностью и терроризмом
Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О ратификации Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции», принятый Верховной Радой 8 февраля 2017 года.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции было подписано 27 июня 2016 года в Брюсселе.
Целью Соглашения является усиление сотрудничества между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности организованной преступностью и терроризмом.
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Вступления в силу усовершенствует сотрудничество между Украиной и Евроюстом и будет способствовать координации расследований, которые проводятся на территории Украины и государств-членов Европейского Союза. Подписание этого документа стало очередным шагом на пути интеграции Украины в европейское правовое пространство.
Компетентным органом для выполнения положений этого Соглашения в Украине определяется Генеральная прокуратура Украины.
Как сообщал УНИАН, в конце июня Украина и Европейская организация по вопросам юстиции (Евроюст) подписали Соглашение о сотрудничестве.