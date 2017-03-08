Аргументы российской стороны, выложенные вчера, строятся на болезненной логике - Зеркаль

Об этом написала глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook.

"Аргументы российской стороны, выложенные вчера, достаточно хорошо подготовленны, хотя и строятся на болезненной логике. Видимая часть – факты. Ваша реакция на вчерашние выступления РФ является красноречивой – РФ и дальше пытается держаться собственной картины мира, которую воспринимают все меньше и меньше людей", - написала Зеркаль.

Также она отметила, что у Украины есть ответ по каждой позиции по фактам.

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"Детальное представление наших аргументов относительно этих фактов будет происходить на последующих стадиях процесса. Сейчас важно показать, что имеющейся информации достаточно для введения временных мер", - добавила глава украинской делегации.

Зеркаль обратила внимание на то, что "правовые аргументы РФ являются достаточно предсказуемыми".

"Советники РФ оказались изобретательными юридическими гимнастами – чтобы представить целостную позицию они использовали все возможные и невозможные зацепки, которые иногда противоречат самим себе. Складывается впечатление, что ни один суд в мире и ни одна норма права не запрещает России безнаказанно уничтожать людей. Это не так. И мы достаточно аргументированно это докажем", - сказала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что представители РФ во время публичных слушаний в Международном суде Организации Объединенных Наций в Гааге по иску Украины к России относительно противодействия финансированию терроризма и расовой дискриминации будут прибегать к манипуляциям и искажениям.