Зеркаль о докладе России в Гааге: нужно внимательно следить и опровергать все манипуляции

Об этом Зеркаль написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня на слушаниях в Гааге докладывает Россия. Большинство из того, что мы услышим, будет для нас не ново, но от того не менее тяжело - потому что сложно терпеть манипуляции и передергивания, на которых сейчас строится вся политика РФ в отношении Украины», - отметила она.

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По убеждению Зеркаль, не смотреть и игнорировать это было бы нормальной реакцией. «Но нам еще больше нужно ваше внимание. Нужно внимательно следить и опровергать все манипуляции. Опровергать здесь и сейчас. Для себя и для ваших друзей. Доказывать всю банальность лжи и пропаганды», - призвала она.

Как сообщал УНИАН, в Международном суде ООН продолжается второй день рассмотрения дела "Украина против России", в рамках которой в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Запрос рассматривается как неотложный.

Украинскую делегацию, которая насчитывает 25 человек, возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Дело слушает судейская коллегия в составе 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама (Ronny Abraham).

Напомним, в понедельник свою позицию заявила Зеркаль, которая призвала Гаагский суд "в свете неизбежных угроз, перед которыми стоят украинские люди, принять решение о временных мерах".

В суде также был зачитан перечень временных мер, которых требует Украина. Все они касаются действий России и направлены на то, чтобы предотвратить дальнейшей террористической активности против украинских граждан и дальнейшей расовой дискриминации, в частности, в Крыму.

Также от украинской стороны выступили представители, которые подробно обосновали справедливость и необходимость таких мероприятий.