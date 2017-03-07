САП подаст апелляцию и потребует для Насирова 2 миллиарда залога

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий, сообщается на странице ведомства в Facebook.

В САП напомнили, что судом 7 марта было частично удовлетворено ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Насирову. Так, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя прокуроры просили установить денежный залог в размере 2 млрд грн.

«Наша команда прокуроров хорошо отработала этот этап избрания меры пресечения, и мы удовлетворены тем, что суд должным образом оценил наши доводы относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей Романа Насирова», - отметил Холодницкий.

«Сейчас мы готовим апелляционную жалобу на это решение Соломенского районного суда города Киева, поскольку в части альтернативной меры пресечения — денежного залога — мы будем придерживаться наших первоначальных требований в 2 млрд гривен для того, чтобы размер залога обеспечил выполнение Романом Насировим своих процессуальных обязанностей», - добавил он.

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Также, отметил руководитель САП, в рамках этого уголовного производства проходят следственные действия, направленные на скорейшее завершение досудебного расследования в сроки, определенные Уголовным процессуальным кодексом.

Также руководитель САП отметил, что «сейчас можно только догадываться, кому выгодны публичные нападки на работу антикоррупционных органов».

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насірову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия).

Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно в отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что причинило государству ущерб на сумму около 2 млрд грн.