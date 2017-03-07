Насиров утверждает, что ни с кем в АП не обсуждал вручения ему подозрения

Об этом он заявил журналистам в зале суда в ожидании решения по избранию меры пресечения, передает корреспондент УНИАН.

Также Насиров отрицает, что обсуждал дело против себя и с народным депутатом Александром Грановским.

Также он убежден, что НАБУ затеяло его преследование, чтобы показать пример борьбы с коррупцией против высокопоставленных чиновников.

Справка. 2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насірову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентре». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования.