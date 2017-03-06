Рассмотрение дела Насирова возобновлено: возле суда "дежурят" десятки активистов (событие завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, только что следственный судья Александр Бобровник вышел из совещательной комнаты, где рассматривал соответствующее ходатайство, и огласил отказ.

Заседание суда продолжается.

У входа в здание суда сейчас находятся около 50 активистов. Как и вчера, автомобили Автомайдана блокируют выезды с его территории.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенных для этого документов. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования.

Сегодня ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Насиров имеет гражданство Венгрии и Великобритании.