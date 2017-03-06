Порошенко заявил, что его не информировали об объявлении подозрения Насирову

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине создана эффективная антикоррупционная инфраструктура. Об этом Порошенко заявил во время встречи с Президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Мауэром, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, подтверждением его слов является то, что его не проинформировали о вручении подозрения отстраненному председателю ГФС Роману Насирову.

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"Я думаю, что это очень яркий пример: первое - что в Украине создана эффективная антикоррупционная инфраструктура, второе - ярким доказательством того, что эта антикоррупционная инфраструктура абсолютно независимая. На сегодняшний день объявление о подозрении одному из руководителей точно делается без информирования президента. Я думаю, что это именно то, чего мы добивались создавая независимую инфраструктуру", - заявил Порошенко.

Напомним, Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшим тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Насирову было объявлено сообщение о подозрении 2 марта. Однако суд не смог избрать ему меру пресечения в течение 4-5 марта, и срок задержания Насирова прошел после 23.00 5 марта. 3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.