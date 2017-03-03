В ЕС не говорят об идее отправки миротворческой миссии ООН на Донбасс, надеются на "Минск" - СМИ

Об этом заявила представительница Еврокомиссии во время ежедневного брифинга в Брюсселе, отвечая на вопрос немецкого журналиста о "голубых касок" на востоке Украины, передает "ЕвроПравда".

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"Вам следует адресовали свой вопрос ООН", - сказала она.

"Я хотела бы напомнить позицию ЕС, что мы надеемся на полное выполнение Минских соглашений и все наши усилия направлены на это", - подчеркнула представительница Еврокомиссии.

Накануне министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время визита в Киев заявил о том, что считает разумной идею усиления наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе и поддерживает ее техническими средствами.