Яценюк: Запад не собирается искать точки соприкосновения с Россией за счет Украины

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

"Тесное сотрудничество и взаимное доверие между Украиной и Великобританией является одним из ключевых условий для мира и безопасности в Восточной Европе и для противодействия агрессивной и реваншистской политике Кремля. Встречи в Лондоне, которые сегодня начал с беседы с Министром по делам Европы и Северной и Южной Америк сэром Аланом Дунканом, высокими представителями офиса премьер-министра Великобритании, а также Министерства иностранных дел, подчинены этой цели - укреплять и развивать украинско-английский диалог. Мы нуждаемся в большем британском присутствии в Украине - политической поддержке и поддержке в сфере безопасности, реформаторской помощи, культурном присутствии. Ценю, что наши убеждения совпадают с настроением и намерениями официального Лондона", - рассказал Яценюк.

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"Совместные точки соприкосновения с Россией никто не собирается искать за счет Украины - это мой основной вывод сегодня в Великобритании", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время общения с журналистами в рамках рабочего визита в Лондон, сообщает пресс-служба политсилы.

Арсений Яценюк отметил, что уже провел встречи с Министром по делам Европы и Северной и Южной Америк сэром Аланом Дунканом, парламентариями, высокими представителями офиса премьер-министра Великобритании, а также Министерства иностранных дел.

"Все ожидали, что после выборов в Соединенных Штатах отношение свободного мира к России кардинально изменится, и Россия ожидала снятия санкций. Что означает снятие санкций? Это означает, что Россия может делать дальше то, что она делала. Что значит сегодняшнее поведение Соединенных Штатов, Великобритании и всего свободного мира? Означает, что санкции сейчас снимать никто не будет. Санкции могут быть сняты только в том случае, если Украина возобновит свою территориальную целостность", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Последовательность должна быть следующей. Если Россия убирается вон из Украины, если выполняется полностью мирный план и Украина восстанавливает свою территориальную целостность, и Россия перестает нарушать международное законодательство, то объективно, что страны свободного мира, и в том числе Великобритания должны найти точки соприкосновения с Россией. В том числе и в вопросах Сирии, борьбы с глобальным терроризмом, борьбы с распространением ядерного оружия", - отметил Яценюк.

Вместе с тем, Яценюк напомнил слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй: "Она очень четко сказала в Филадельфии о том, что с Россией надо говорить с позиции силы. Это ее прямая цитата".