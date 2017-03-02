Экс-президент США Обама готов вернуться в политику - СМИ

Экс-президент США Барак Обама готов вернуться в политику. Об этом сообщил бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер, сообщает Politico.

Он пояснил, что разговаривал по этому поводу с Обамой.

"Он возвращается. Он готов приступить", - заявил Холдер.

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В то же время, Холдер рассказал о возможном привлечение средств и взаимодействии с законодателями для нового Национально-демократического комитета округов (NDRC), который Холдер возглавил в прошлом году по просьбе Обамы.

Таким образом Обама и высокопоставленные представители Демократической партии планируют сосредоточиться на выборах в законодательные собрания на уровне штатов, что может усилить позиции демократов в государственных учреждениях и в Палате представителей.

Как сообщал УНИАН ранее, во время своей последней пресс-конференции в качестве президента Обама рассказал о ближайших планах на будущее после окончания срока своего президентства.

Обама заявил, что сейчас он хочет больше времени проводить со своими девочками», имея в виду своих дочерей и жену Мишель, с которой Обама в этом году праздновать 25-летие совместной жизни.

«Сейчас я хочу посвятить время нашей семейной жизни. У нас скоро 25-летие свадьбы», - сказал Обама, добавив «я хочу проводить столь драгоценное время со своими девочками».