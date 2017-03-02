Порошенко и Путин в этом году контактировали четыре раза - российские СМИ

Продолжение: У Порошенко подтвердили, что он провел два разговора с Путиным во время обострения на Донбассе

С начала года лидеры двух стран беседовали по телефону четыре раза, передает КоммерсантЪ, ссылаясь на собственные источники.

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Предпоследний — 11 февраля, на следующий день после визита в Москву президента Словении Борута Пахора. Последний же разговор состоялся 21 февраля якобы по инициативе украинской стороны и продолжался около 20 минут.

"Одним из вопросов, по которым у Москвы и Киева сохраняются разногласия, остается вопрос урегулирования ситуации на Донбассе", - говорится в сообщении.

В то же время в Администрации Президента опровергли информацию о четырех звонках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства, Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во время обострения ситуации на Донбассе.

Отмечается, что эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату».

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности президент Петр Порошенко заявил, что Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Кроме того, он отрицает уникальность украинского государства и народа.