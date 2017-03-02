У Порошенко подтвердили, что он провел два разговора с Путиным во время обострения на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во время обострения ситуации на Донбассе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы украинского государства.
«Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России», - говорится в комментарии.
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Отмечается, что эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату».
Также в пресс-службе отметили, что из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения на сайте главы государства не было.
Ранее российское издание "Коммерсант" написало со ссылкой на источники в Киеве и Москве, что с начала 2017 года Порошенко и Путин говорили по телефону 4 раза.