У Порошенко подтвердили, что он провел два разговора с Путиным во время обострения на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

«Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России», - говорится в комментарии.

Читайте такжеПорошенко назвал конфискацию Россией украинских активов еще одним свидетельством оккупации

Отмечается, что эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату».

Также в пресс-службе отметили, что из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения на сайте главы государства не было.

Ранее российское издание "Коммерсант" написало со ссылкой на источники в Киеве и Москве, что с начала 2017 года Порошенко и Путин говорили по телефону 4 раза.