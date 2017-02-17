Порошенко в Мюнхене: "Путин глубоко и искренне ненавидит Украину"

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Петр Порошенко.

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"Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского государства и народа. Он публично провозглашает, что Украина – часть России. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в русские цвета. Но это было бы ошибкой думать, что аппетиты России ограничены только Украиной", - заявил президент Украины.

Как известно, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказался за присоединение Соединенных Штатов Америки к так называемому "нормандскому формату" переговоров по разрешению вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17-го по 19 февраля в Мюнхене.