ЕК понравилась идея о "техническом соглашении"

Еврокомиссия очень положительно восприняла предложения Украины о Временном техническом соглашении на поставку газа из Российской Федерации, изложенные в письме министра по вопросам топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА на имя комиссара ЕС по вопросам энергетики Андриса ПИБАЛГСА.

Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил посол Украины при ЕС Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ.

“Сказать, что реакция Еврокомиссии была позитивной, - сказать мало, потому что, собственно, Еврокомиссия постоянно напоминает и украинской стороне, и российской стороне, что от них ожидают практических предложений относительно того, как разблокировать ситуацию, сложившуюся с отсутствием российского газа в странах Европейского Союза”, - сказал посол.

При этом он отметил, что письмо, направленное украинским министром комиссару ЕС и российскому коллеге Сергею ШМАТКО, как раз и отвечало на технические вопросы обеспечения поставки газа.

“Это письмо получило горячую поддержку в Европейской комиссии. Если бы это осуществилось (подписание Временного технического соглашения – УНИАН), это было бы прекрасно, это бы решило все вопросы”, - отметил А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, Ю.ПРОДАН направил письмо комиссару ЕС А.ПИБАЛГСУ, в котором, в частности, предложил Еврокомиссии рассмотреть возможность выделения объемов природного газа на технологические потребности газотранспортной системы из объемов европейских получателей российского газа.

В письме Ю.ПРОДАН также отметил, что для обеспечения стабильного транзита газа существует безотлогательная необходимость в подписании «Временного технического соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об условиях сдачи-приема природного газа на приграничных газоизмерительных станциях для транзита его через территорию Украины, а также передаче природного газа потребителям Украины в 2009 году». Проект соглашения направлен ОАО «Газпром» 13 января.

(Полная версия интервью будет опубликована на сайте “УНИАН-Новости ЕС” 15 января в 10.00).