Британский министр позавтракал в столичной пиццерии ветеранов АТО

11:42, 01 марта 2017
Политика
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После завтрака Джонсон прогулялся Софиевской площадью.

Джонс позавтракал в пиццерии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонс сегодня, 1 марта, позавтракал в пиццерии «Ветерано», которую открыли ветераны АТО. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева.

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«Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригласил Кличко позавтракать в киевскую пиццерию "Ветерано", - написала она.

После завтрака Джонсон пошел на прогулку Софиевской площадью.

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Теги: #Киев#Джонсон#пиццерия