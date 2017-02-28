СБУ обнародовала разговор главаря "ДНР", который свидетельствует о намерении использовать блокаду для захвата предприятий

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, истинные намерения террористов относительно использования торговой блокады ОРДЛО доказывают перехваченные разговоры главаря «ДНР» Захарченко с начальником управления внутренней и внешней политики администрации Трапезниковым.

«Переговоры показывают, что верхушка террористической организации «ДНР» на самом деле заинтересована в этой блокаде, и доказывают искусственность соответствующих «ультиматумов» украинской власти», - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что боевики планируют по указанию российских кураторов использовать эту ситуацию для т.наз. «национализации» предприятий, которые остались на временно оккупированных террористами территориях.

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«Именно эти намерения были объявлены в заявлении, которое они обсуждали в перехваченном разговоре», - говорится в сообщении.

Запись разговора обнародована 28 февраля на канале Службы безопасности Украины в Youtube.