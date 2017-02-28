Экс-начальник столичной полиции победил в конкурсе на должность заместителя главы Одесской ОГА (видео)

Генерал милиции и экс-глава полиции Киева Олескандр Терещук победил в конкурсе на должность первого заместителя председателя Одесской ОГА, пишет Depo.Одесса.

Назначение на должность должно состояться в конце марта после проверки, которая будет продолжаться в течение 25 дней.

После завершения конкурсного отбора Терещук заявил, что своей основной задачей видит наведение порядка в работе правоохранительных органов области.

"Почему я решил идти на эту должность? Одно из направлений деятельности - это координация работы правоохранительных органов, вопрос очень важен для региона. Моя жизнь связана с правоохранительными органами - я прошел путь от милиционера до начальника киевской полиции. Я готов работать и знаю как это делается", - сказал Терещук.

Напомним, уволить Терещука с должности начальника полиции Киева министра внутренних дел просила тогдашняя руководительница Нацполиции Хатия Деканоидзе.

После ее обращения Аваков сообщил об увольнении Терещука.