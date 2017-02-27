Гройсман настаивает на ликвидации налоговой милиции

Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook после заседания с участием министра финансов Украины Александра Данилюка, главы МВД Арсена Авакова и министра юстиции Павла Петренко.

«Нужно построить нормальную модель взаимодействия с бизнесом, защитить экономику государства и избавиться от постсоветского давления. Мы уничтожим аппарат насилия над бизнесом, который сейчас есть. Для этого должны ликвидировать контролирующие функции по работе с бизнесом по финансовым вопросам в СБУ и МВД, ликвидировать налоговую милицию, завершить работу над новым законопроектом, обсудить его с бизнесом, и внести законопроект в парламент. Первые наработки жду уже через неделю», - отметил Гройсман.

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Он высказал мнение, что президент также поддержит создание Службы финансовых расследований.

Ранее Гройсман сообщал, что готов проработать с парламентариями механизм организации работы контролирующих органов на ближайшую перспективу.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года налоговая милиция в Украине де-юре оказалась вне закона, поскольку и в правительстве, и в парламенте рассчитывали принять закон о создании Службы финансовых расследований, которая аккумулировала бы функции контроля всех видов финансово-экономических операций в стране и позволила бы ликвидировать экономические подразделения в других ведомствах, включая МВД и СБУ.

Однако, несмотря на то, что концепция закона уже представлена, в окончательной редакции закон так и не был вынесен на рассмотрение парламента. В этой связи ряд парламентариев в начале февраля предложили восстановить полномочия налоговой полиции в рамках принятия закона о налогообложении наследства. 23 февраля проект закона с нормой о налоговой полиции был вынесен на рассмотрение парламента, однако правка о налоговой милиции не была поддержана в сессионном зале.