Вскоре 5 миллионов украинцев рискуют остаться без телевидения - нардеп

В Украине с июля планируется полный отказ от использования аналогового телевидения и полностью пользоваться цифровым вещанием, что может привести к тому, что около 5 миллионов граждан могут вообще остаться без телевидения. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от партии "УКРОП" Виталий Куприй.

Он отметил, что соответствующий план перехода уже утвержден правительством. Однако, от такого решения наиболее пострадают от этого незащищенные слои населения, которые будут лишены бесплатного доступа к национальных каналов при переходе на цифровое вещание.

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«Не меньше 300 тысяч домохозяйств Украины не охвачены ни цифровым сигналом, ни кабельными операторами. В зоне риска небольшие населенные пункты, удаленные от крупных городов, а также пограничные районы. Существующая альтернатива для населения, где нет кабельного типа приема это спутниковый сигнал и Т2. Однако 1000-2000 гривен на установку приемных устройств для сельских жителей достаточно неподъемная сумма. Не говоря уже о том, что спутник - это бесконтрольное вещания российских пропагандистских каналов ОРТ, РТР и НТВ!», - написал Куприй.

Между тем, по его словам, сегодня в Украине рынок телевизионных услуг в цифровом формате в Украине монополизирован одной компанией – ООО «Зеонбуд», владельцем которой является кипрская компания «Планбридж лимитед», за которой стоят Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ и Александр Янукович.

«Это создает беспрецедентную угрозу нашей информационной безопасности в условиях военной агрессии Российской Федерации, ведь в любой момент агрессор может отключить трансляцию телеканалов на территории Украины!», - подытожил Куприй.

Как сообщал УНИАН ранее, по результатам мониторинга телеканала "Охотник и рыболов", что имеет юрисдикцию Российской Федерации, Нацсовет 23 февраля приняла решение изъять его из перечня разрешенных в Украине.

Ранее на телеканале СТБ 15 января вечером вышла в эфир русская версия проекта "Битва экстрасенсов", в которой принимали участие "люди в камуфляже", среди которых были бывшие и действующие российские военные. Один из них открыто признался, что принимал участие в боевых действиях в Украине.