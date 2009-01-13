Павличко увидел связь между действиями Кремля и планами Януковича

Украинская интеллигенция и представители общественных организаций должны высказать свою позицию в отношении действий России при решении вопроса поставок газа в Украину и страны Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил украинский поэт, Герой Украины Дмитрий ПАВЛЫЧКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН .

Он предлагает лидерам общественных организаций, представителям интеллигенции и национально-патриотических партий собраться для определения общей позиции по этому вопросу в четверг, 15 января, в Киеве в «Украинском доме».

«Мы должны пригласить своих коллег, лидеров общественных организаций, лидеров национально-патриотических партий, представителей научной и творческой общественности… Я обращаюсь к Конгрессу украинской интеллигенции, к Ивану ДРАЧУ (лидер КУИ - УНИАН), которые могут и должны нам помочь собраться в четверг в Украинском доме», - заявил Д.ПАВЛЫЧКО.

Он отметил, что на этом собрании украинской интеллигенции надо будет обратиться к интеллигенции России с просьбой высказать и их позицию по данному вопросу.

На сегодняшний день, убежден украинский поэт, Российская Федерация фактически шантажирует Украину с целью дискредитировать ее перед Европой.

«Шантаж России рассчитан на то, чтобы обвинить Украину в воровстве газа и дискредитировать Украину в глазах Европы», - заявил Д.ПАВЛЫЧКО.

Кроме того, он считает, что действия РФ связаны с планами Партии регионов в апреле проводить акции протеста против действий украинской власти. «Я не хочу быть злым пророком, но мне кажется, это будет делаться для того, чтоб эта нехватка газа сошлась с тем пророчеством Виктора ЯНУКОВИЧА и чтоб возникли стычки на киевских площадях, ведь на самом деле рабочие на востоке и юге страны могут быть недовольны в результате того, что приостановится деятельность промышленности (из-за отсутствия газа – УНИАН)», - заявил Д.ПАВЛЫЧКО.