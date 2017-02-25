Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДО обеспечить режим тишины для проведения ремонтных работ на Донбассе

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, екс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Состоялась внеплановая видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей СММ ОБСЕ, СЦКК и приглашением представителей ОРДЛО», - написала она.

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Как сообщила Олифер, Трёхсторонняя контактная группа призвала ОРДО обеспечить режим тишины для проведения ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станций, из-за повреждения которой тысячи людей остались без воды.

Также, по ее данным, «Трёхсторонняя контактная группа призвала ОРДО провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля СММ ОБСЕ и захватом беспилотника СММ ОБСЕ».

«Трёхсторонняя контактная группа подтвердила обязательства, взятые на себя в ходе заседания 15 февраля 2017 года в Минске», - добавила Олифер.

Как известно, ранее боевики "ДНР" открыли огонь по наблюдателям ОБСЕ и захватили беспилотник СММ.