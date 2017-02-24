Боевики "ДНР" открыли огонь по наблюдателям ОБСЕ и захватили беспилотник СММ

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Инцидент произошел сегодня около 14.30 в Ясиноватой, которая контролируется боевиками. Патруль СММ пытался запустить БПЛА, чтобы осуществить наблюдение вероятного обстрела Донецкой фильтровальной станции, но в это время вооруженные люди нацелили на наблюдателей ОБСЕ оружие. Затем они приблизились к представителям СММ и забрали беспилотник. Потом один из этих вооруженных людей открыл огонь вблизи патруля СММ.

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"Ведение огня по невооруженными гражданским наблюдателям являются не только прямой угрозой жизни мужественных мужчин и женщин, которые делают все возможное, чтобы добиться мира в Украине, - это прямой вызов коллективной воле 57 стран-участниц ОБСЕ и Минским соглашениям", - заявил Апакан.

Глава СММ настаивает, что виновные в этом инциденте должны понести ответственность, и что не должно быть безнаказанности за такие поступки.

Также он подчеркнул, что угрозы наблюдателям и создание препятствий в деятельности СММ "приведут лишь к задержке урегулирования конфликта".